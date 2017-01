Los privilegios de un mandatario de EU

El Presidente de Estados Unidos no es sólo el hombre más poderoso del mundo, sino que también tiene algunos privilegios especiales

WASHINGTON.

El Presidente de Estados Unidos no es sólo el hombre más poderoso del mundo, sino que también tiene algunos privilegios especiales.

MALETÍN NUCLEAR

El Presidente tiene en su poder el código nuclear. Los equipos que prepararon la transición entre presidentes organizaron todo al parecer de forma que no sea necesario introducir un número muy largo. La maleta, apodada Nuclear Football está encadenada a la muñeca de un militar que siempre está cerca del Presidente. En caso de emergencia, la maleta garantiza la comunicación con la cúpula del ejército, el Departamento de Defensa, y confirma la identidad del hombre más poderoso del mundo.

AIR FORCE ONE

Trump tendrá a su disposición el avión del presidente estadunidense, el Air Force One, aunque no se ha mostrado muy entusiasmado por el aparato. Marine One es el nombre del helicóptero propio del que también dispone.

CASA BLANCA

El 1600 de la Pennsylvania Avenue es la primera dirección de Estados Unidos y desde hace más de 200 años es la sede y residencia del Presidente estadunidense. En el ala oeste (West Wing) se encuentra la oficina presidencia creada en 1909, la famosa Oficina Oval.

THE BEAST (LA BESTIA)

Circulan muchos mitos sobre el Cadillac del Presidente. Con un peso estimado de entre cinco y ocho toneladas la limusina es tan pesada como una camioneta. Lleva la matrícula con el número 1 de EU y con frecuencia el estandarte del Presidente. Mide casi siete metros y está acorazado con carbono y titanio.