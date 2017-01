Los jóvenes necesitan disciplina militar para que se ‘arreglen’: ‘El Bronco’

El gobernador de Nuevo Léon propuso a padres de familia que consideren inscribir a sus hijos a institutos militares.

México.- Jaime Rodríguez Calderón afirmó que los jóvenes regios necesitan disciplina, por lo cual recomendó a los padres de familia inscribir a sus hijos en institutos escolares de corte militar.

Sobre el punto, el gobernador de Nuevo Léon informó que se construiría otra preparatoria militarizada en el municipio de Juárez.

Además aseguró que muchos jóvenes de la entidad están expuestos a tentaciones como las drogas o la vida delictiva, por lo cual consideró que deben ser instruidos con disciplina.

Al respecto, el mandatario aseveró: “Hoy le aprobé al secretario de Educación, que aquí está, para que a partir de ya construyamos otra preparatoria y que sea militarizada, para que si ustedes tienen un hijo que no les hace caso, nos lo manden y ya se lo arreglamos, vamos a empezar a trabajar así, necesitamos empezar a trabajar así, no podemos permitir que los jóvenes se sigan perdiendo porque son rebeldes o porque los papás no pueden con ellos”.

Y agregó: “Tenemos que acompañarlos y tenemos que hablar de la realidad, no le “sacatiemos” al problema, no evadamos el problema, porque por muchos años hemos evadido el problema y hoy tenemos consecuencias que nos lamentamos”.

Además de la Prepa militarizada en Juárez, Rodríguez Calderón aseveró que se construirían otros bachilleres de este estilo en García, Monterrey o Apodaca y en Montemorelos.