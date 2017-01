Los gatos tendrían la misma memoria episódica que los perros

Aparentemente, los gatos tienen memoria episódica: recuerdan eventos y lugares y los asocian con hechos y razones que pueden recordar a voluntad. Una investigación del departamento de Psicología de la Universidad de Kyoto, publicada en Behavioral Processes, da cuenta de ello.

La memoria episódica es uno de los tipos de memoria a largo plazo e incluye recuerdos de eventos específicos y su contexto. Se creía que la memoria episódica era exclusivamente humana, pero en años recientes un número cada vez mayor de trabajos han probado la existencia de este tipo de memoria en los animales, como perros, chimpancés y orangutanes, ratas y probablemente incluso arrendajos.

El estudio incluyó a 49 gatos domésticos. En el primer experimento, los gatos fueron conducidos a cuatro contenedores abiertos y con cebos; se les permitió comer solo de dos de ellos (fase de exposición). Después 15 minutos, en los que los gatos fueron retirados del espacio y los contenedores fueron reemplazados por otros, vacíos, los gatos volvieron a la habitación y se les permitió explorar los nuevos contenedores (fase de prueba).

Aunque la primera opción de recipiente tomada por los gatos fue aleatoria, los gatos exploraron por más tiempo los contenedores de los que no habían comido anteriormente.

En la fase de exposición del segundo experimento, dos recipientes contenían alimentos, uno tenía un objeto no comestible y el cuarto estaba vacío. A los gatos se les permitía comer de uno de ellos. En la fase de prueba, los gatos eligieron más frecuentemente inspeccionar desde el inicio el contenedor con comida del que no habían comido anteriormente. Debido a que el comportamiento de los gatos en la fase de prueba no puede explicarse por la asociación del recipiente con una experiencia agradable (comer), pues efectivamente no habían comido de esos contenedores.

Los resultados sugieren que los gatos recordaron y utilizaron la memoria sobre “qué” y “dónde” se había depositado en el espacio, esto es, usaron una memoria incidentalmente codificada de una experiencia única anterior. Es decir, una operación con las características de la memoria episódica. Además, como señalan los investigadores, el estudio indica que la memoria en gatos no es tan corta como se creía.

“Comprender a los gatos más profundamente ayuda a establecer mejores relaciones entre el gato y el hombre”, dijo a la BBC el autor del estudio Saho Takagi, un psicólogo de la Universidad de Kyoto. “… Los gatos pueden ser tan inteligentes como los perros, en oposición a la visión común de la gente que los perros son mucho más inteligentes.”

