¿Los gatos realmente odian a todos?

Mi gato rasca la puerta a las 6 de la mañana para que lo deje entrar. No quiere comida, no quiere atención, sólo quiere entrar a ver qué puede tirar desde lo alto de los estantes.

Miles de anécdotas así he escuchado de personas con estas mascotas. Son tan comunes que suele pensarse que los gatos odian a todos, y no pueden llegar a mostrar afecto sincero si no es a cambio de comida.

Pero no más. Un estudio de la Universidad del estado de Oregon determinó que, de hecho, los gatos prefieren las interacciones con los humanosa la comida, lo que los vuelve no menos amorosos que los perros.

El estudio consistió en poner diferentes estímulos para los animales y ver cuál preferían: comida, juguetes, aromas y la interacción con humanos.

Los gatos seleccionados eran tanto domésticos como de albergues, y aunque sus preferencias variaban, la gran mayoría prefirió el contacto humano, seguido de la comida.

Por cierto, mi gato prefiere estar en casa de mis papás, donde siempre hay alguien con él, que en mi casa, donde se queda solo durante mi jornada laboral.

