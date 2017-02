Los fans de Trump están quemando todos sus libros de ‘Harry Potter’ ¿El motivo?

Si vas a insultar a la autora, prepárate para una respuesta que no te va a gustar

Ciudad de México.- Desde que la carrera de Donald Trump hacia la Casa Blanca empezó a despuntar, el magnate ha tenido una poderosa fuerza en contra: la magia. Porque J. K. Rowling, la madre de Harry Potter, se ha posicionado contra el republicano prácticamente desde el primer día. De hecho, ella misma ha asegurado que criticar a Trump es “un placer” además de “una obligación”, y ha llegado a comparar al presidente con Voldemort.

Sin embargo, no a todos sus fans les gusta demasiado su actitud y algunos han decidido expresar esa insatisfacción a base de insultos, ataques y malas actitudes en Twitter. El martes, un muggle enfurecido (¿sería de Slytherin?) le dijo a la autora británica que, tras leer un artículo sobre ella, iba a quemar todos sus libros y películas. Pero la respuesta de ella fue brillante:

Well, the fumes from the DVDs might be toxic and I’ve still got your money, so by all means borrow my lighter. pic.twitter.com/kVoi8VGEoK

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 de enero de 2017