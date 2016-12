Los cinco fracasos tecnológicos que ha dejado 2016

El sector tecnológico ha estado especialmente agitado en 2016. Aunque ha habido una serie de éxitos con los que la compañías ha demostrado su potencial, su buen hacer y el camino que seguirán en el futuro, este año también ha sido especialmente negro para algunas otras empresas, afectadas por graves crisis de reputación.

YAHOO!

El otrora buscador y gestor de correos electrónicos de referencia en Estados Unidos y en buena parte del mundo ha ido apagando su actividad durante los últimos años, sin embargo, parecía que el 2016 podría ser la fecha marcada en el calendario para que Marissa Mayer reflotara, por fin, la compañía.

Así parecía en julio, cuando Verizon anunció la compra del gigante de Internet por 4,830 millones de dólares para reforzar su filial online. Sin embargo, el acuerdo puede irse al traste después de que en la última recta del año, Yahoo! haya confirmado que sufrió dos graves ciberataques que han afectado en los últimos años a más de 1,500 millones de usuarios. Eso sí, no informaron durante al menos 3 años a sus usuarios, ni tampoco a Verizon, ya que conocían el hackeo mientras negociaban la venta.

SAMSUNG GALAXY NOTE 7

Quizá ha sido la crisis de reputación más sonada de los últimos tiempos. Samsung lanzó en el mes de agosto el Galaxy Note 7, un teléfono que venía para ser el mejor Android del mercado y competir de tú a tú contra el todopoderoso iPhone 7 Plus. El Galaxy Note 7 lo tenía todo para convertirse en el mejor smartphone del año, y podría golpear a Apple Sin embargo, todo comenzó a torcerse rápido.

Varios usuarios comenzaron a informar de que sus phablets se estaban incendiando de forma espontánea. Estos casos se fueron multiplicando y el caos comenzó a expandirse entre los directivos de la compañía que finalmente decidieron sustituir toda la remesa de teléfonos por una nueva, con el gigantesco proceso de distribución que eso suponía.

Sin embargo, el problema se hizo todavía mayor cuando esta nueva hornada de Galaxy Note 7, marcados teóricamente como seguros, seguían sufriendo el mismo problema, con lo que el gigante surcoreano decidió suspender de forma definitiva el teléfono, retirarlo del mercado y devolver el dinero a sus clientes más fieles.

Una crisis de reputación que afectó a la compañía, hundió buena parte de la credibilidad de su marca y habría acabado retrasando el lanzamiento de su próximo teléfono estrella, el Galaxy S8.

KARMA DRON

GoPro se encuentra en un momento empresarial complicado. La marca de referencia de las cámaras de acción ha visto como las réplicas del mercado chino le están comiendo una gran parte de las ventas, al mismo tiempo que está sufriendo el escaso margen de renovación de sus equipos. Por ello la compañía se ha enfocado en diversificar a nuevos productos.

Uno de los más esperados era su dron Karma, una nave tan pequeña que cabía en una mochila y que gracias a su diseño era capaz de plegarse para poder llevarse a cualquier sitio. Sin embargo, la felicidad duró poco en las oficinas que comanda Nick Woodman.

Primero porque a las pocas horas de que GoPro lanzase Karma, su principal rival, DJI, presentaba el Mavic Pro. Un dron bajo el mismo concepto que el de la compañía norteamericana pero que además presentaba un diseño mejorado, capaz de ser mucho más portable que el presentado por GoPro.

Lo peor de todo para la compañía ha sido que Karma ha tenido que ser retirado del mercado porque se estrellaban contra el suelo súbitamente y todavía no han determinado qué ha podido fallar para que ésto suceda. Eso sí, han compensado a los clientes que compraron éstas aeronaves con una HERO5 de regalo.

TWITTER

Desde que hace más de un año Jack Dorsey asumiera la dirección de Twitter para tratar de relanzar el servicio, la red social no ha levantado cabeza. Estuvo bajo el foco de todos los rumores del mercado cuando se apuntaba a que la compañía podía ser vendida a Salesforce, Google o Disney, una venta que al final acabó en agua de borrajas.

En este tiempo la compañía ha ido mejorando funciones e integrando herramientas como Periscope, eso sí, no ha conseguido aumentar su base de usuarios y ha tenido que soltar lastre para no sacrificar más sus cuentas. De este modo, coincidiendo con la presentación de la pérdida de 103 millones de dólares en el último trimestre y el despido de 350 trabajadores anunció que cerraría su red social de microvídeos, Vine.

A esta mala situación de Twitter se suma a que el ambiente dentro de la cúpula directiva no es el más óptimo y una docena de directivos han decidido abandonar la red social que dirige Dorsey. Los últimos han sido el director de tecnología y el vicepresidente de producto.

NO MAN`S SKY

Junto con The Last Guardian, el No Man’s Sky partía con todos los mimbres para convertirse en el mejor videojuego del año. Al menos era el más esperado. Esa impaciencia por tenerlo, por jugar a algo diferente nunca visto hasta ahora, un mundo libre que trascendía a la experiencia de un videojuego al uso acabó pasándole factura y no convenció a los jugadores, que esperaban otra cosa.

Los primeros en comprar el juego acabaron profundamente decepcionados con lo que Hello Games les presentó y se produjeron una gran cantidad de devoluciones y venta del juego en tiendas de segunda mano porque No Man’s Sky no era el preciado juego que esperaban. Eso sí, todavía queda esperanza con el título, ya que ha recibido una actualización completa, y se estima que el fracaso más sonado del año en el sector de los videojuegos aún puede enderezarse.

