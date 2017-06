Los agujeros negros podrían ser portales a nueve dimensiones

Reino Unido.- Una teoría de la física de partículas sugiere que, realmente, existen nueve dimensiones y los agujeros negros podrían ser la clave para alcanzarlas, con lo cual serían portales a otros universos, escribe The Daily Mail.

Este medio británico detalla que la teoría de branas indica que múltiples dimensiones podrían ocultar más universos y forma parte de la teoría de cuerdas, que “sugiere que los bloques de construcción de la naturaleza básicos, en vez de ser partículas, podrían ser cuerdas, planos y las generalizaciones dimensionales superiores, colectivamente llamadas branas”, explica Chris White, físico de la Universidad de Londres (Reino Unido).

Este especialista argumenta que las ecuaciones de la teoría de cuerdas, que necesariamente incluye branas, solo tienen sentido en nueve dimensiones espaciales, en lugar de las tres que observamos. Con el gran colisionador de hadrones que el CERN tiene en Ginebra (Suiza), los investigadores buscan signos de las otras seis dimensiones, que podrían encontrarse en forma de nuevas partículas o agujeros negros microscópicos.

De acuerdo con Chris White, “el colisionador podría hacer pequeños agujeros negros si existen dimensiones extra del tamaño adecuado”, que “desaparecerían muy rápidamente, pero dejarían un gran estallido de radiación en los detectores”.

Sin embargo, un portavoz del CERN que cita ‘Daily Mail’ indica que no se sabe exactamente cuando podría encontrar esas evidencias el colisionador. Además, no todos los científicos creen en la existencia de otros universos. por ejemplo, el físico Carlo Rovelli declaró en julio que “en este momento, no veo ningún argumento convincente ni firme para pensar que hay otros universos”.

Fuente: Zocalo.com.mx