Los 10 jugadores más guapos de la Eurocopa 2016

- in Deportes

By canal44

La Eurocopa 2016 arranca este viernes con muchas expectativas deportivas pero, también, como en cada campeonato, con otra cara (la más guapa). Y es que los jugadores levantan pasiones por su atractivo. Desde Piqué o Ramos en España a Cristiano pasando por el alemán Mario Gómez, repasamos los 10 futbolistas más guapos de esta edición.

La selección española suele estar bien representada en estos lares. Entre los 10 más atractivos no pueden faltar dos que son habituales: Piqué y Sergio Ramos. Uno del Barça y otro del Madrid pero ambos con abdominales marcados, barba y elegancia natural. Los dos han ido, además, limando su estilo y look hasta dar con el que les hace más guapos. No obstante, sobre todo el primero, ha sabido hacerse hueco como modelo de ropa en varias ocasiones, sacando todo su potencial. Sus ojos azules le hacen estar siempre en la lista de los más sexys.

Su compañero de selección no se queda a la zaga y, sobre todo desde que comenzara su relación con Pilar Rubio, no falta nunca entre los 10 más guapos de los campeonatos internacionales. Sus tatuajes, su trabajado cuerpoo y su simpatía hacen que acapare miradas.

Tampoco falta nunca Cristiano Ronaldo. Mejor jugador de Portugal y el más atractivo de su selección, despierta pasiones y odios a partes iguales, aunque no se puede dudar de sus músculos perfectos y su estilo cuidado al milímetro.

Su 1,89 metros de músculo y fibra, con sangre española por sus venas, ha hecho de Mario Gómez, otro imprescindible en estos ránkings. El alemán no duda en presumir de abdominales siempre que puede en los terrenos de juego y sus ojos claros contrastan a la perfección con su tez y pelo morenos. Gómez lleva años ya como uno de los más guapos internacionalmente y, en esta Eurocopa 2016 no va a ser menos.

Al igual que él, habituales son los italianos. En esta ocasión, destacaremos a dos de ellos: el veterano Buffon y el jovencito Lorenzo Insigne. El primero, a sus 38 años, sigue levantando la admiración de muchos. El portero no falta a una sola convocatoria de entre los más guapos, gracias a representar al prototipo de perfecto italiano.

El segundo, mucho más joven, es de los que más suspiros arranca últimamente. Al igual que su compañero de selección, encarna al 100% el perfil de italiano que cuida al extremo su imagen, con su pelo perfectamente cortado siempre y con la barba depurada. Un delantero que muchos conocerán ahora pero que levantará suspiros en esta Eurocopa 2016.

Junto a ellos, no podía faltar un representante de la selección anfitriona, Francia. El elegido no es otro que Olivier Giroud, un guapo delantero de 29 años que rompe corazones igual que redes con sus goles. De cuerpo perfecto, barba de varios días y ojos claros, es sin duda uno de los más guapos del campeonato.

Por último, los menos conocidos de esta selección de guapos: Bertrand, Corluka y Hazard. El primero es jugador por Inglaterra. Mulato, con ojos azules y barba. Poco más hay que decir para saber que el defensa inglés triunfará a nivel físico. Un aspecto cuidado y exótico que le ha llevado ya a protagonizar varias campañas para distintas marcas.

Croata de 30 años, Corluka se hace ver en el campo gracias a su 1,92 metros de altura, repartidos en un cuerpo bien proporcionado de músculos. Moreno de ojos azules y cara de no haber roto un plato, despierta pasiones en su país y ahora espera hacerlo también en Europa.

El último de este ránking de los 10 más guapos, no por ello considerado en este puesto, -cada cual que haga su propia lista de favoritos-, es el belga Eden Hazard, que podría recalar en el Real Madrid próximamente. El mediapunta del Chelsea también tiene los ojos claros y un cuerpo esculpido a golpe de pesa en el gimnasio. No falta desde hace un tiempo en las listas de los más atractivos.