Lo obligan a desmaquillarse en su trabajo; él responde así

El joven,publicó un texto en Facebook en el que denuncia discriminación

Reino Unido.- Un joven empleado de una tienda de electrodomésticos denuncio un acto de discriminación, pues su nuevo jefe le pidió que dejara de maquillarse para ir a trabajar.

El joven consideró esta acción como discriminatoria y con justa razón.

El pasado 6 de julio Scott publicó en su Facebook un largo texto en donde escribe la conversación que tuvo con su superior.

“Trabajo aquí desde hace ocho/nueve meses y nunca me han reprochado nada por mi maquillaje. De hecho, más bien al revés… Los jefes incluso me han animado a hacerlo y me han elogiado”, explica Scott Ayton-Laplanche, que añade que todo ha cambiado desde que llegó un jefe nuevo. Es evidente que al sustituto no le ha gustado la costumbre de su empleado.

“¿Que si lo encuentro discriminatorio? Claro, y no voy a dejar de maquillarme mientras mis compañeras estén autorizadas a venir a trabajar como quieran”.