‘Lluvia de salchichas’ cae sobre casa en Florida

Una familia del sur de Florida amaneció en una escena que pareció sacada de la Biblia con una lluvia de salchicha italiana sobre su techo.

La familia Adair se despertó este sábado con su techo lleno de salchicha congelada según lo relató la cadena WPLG.

“Fue como un trueno que me despertó cuando dormía”, dijo Travis Adair.

15 pounds of frozen Italian sausage crashes down on family's roof https://t.co/4z8bydUepi pic.twitter.com/N23R0DFAde

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) July 17, 2017