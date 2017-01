Llega Donald Trump a Washington

El presidente electo arribó un día antes de la toma de posesión.

EU.- Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, arribó este jueves a Washington donde tomará posesión de su cargo como 45º mandatario frente a las escalinatas del Capitolio.

Trump llegó en un avión de la Fuerza Aérea que aterrizó en la base aérea Andrews, fuera de Washington.

Antes de salir rumbo a la capital del país, el magnate se expresó en Twitter:

“Preparándome para ir a Washington D.C. El viaje inicia y yo estaré trabajando y luchando muy duro para hacer este gran viaje para los americanos. No tengo ninguna duda de que juntos haremos a ‘América grande de nuevo’”.

Getting ready to leave for Washington, D.C. The journey begins and I will be working and fighting very hard to make it a great journey for..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2017