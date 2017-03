Little Mix lanza nuevo video

El video fue anunciado a través de sus redes sociales la tarde de ayer en México.

La agrupación de chicas británicas, Little Mix, lanzó el video se su más reciente sencillo No More Sad Songs en compañía del rapero Machine Gun Kelly.

En las escenas, Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall hacen un show sexy sobre la barra de un bar con sombreros y look vaquero.

El tema se desprende de su cuarta producción discográfica Glory Days.

Actualmente las chicas se encuentran de gira en Estados Unidos junto a la también cantante Ariana Grande.