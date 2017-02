Líder del grupo “Jarabe de Palo” anunció que le queda poco tiempo de vida

Pau Dónes, vocalista y guitarrista del exitoso grupo español “Jarabe de Palo”, volvió a recaer en el cáncer de colon con el que vive hace años y sus médicos le informaron que su enfermedad se encuentra en etapa terminal.

Luego de la lamentable noticia, Pau Dónes dio una entrevista a la Revista XL Semanal de España donde aseguró que le queda poco tiempo de vida.

“Los médicos han dicho que solo hay un 20% de posibilidades de que viva más de cinco años. ¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos. Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo”, señaló.

La noticia ha dado vuelta al mundo causando tristeza tanto en su familia y amigos como en sus fan, sin embargo, el español de 50 años aseguró que la enfermedad lo ha hecho feliz, ya que sin ella estaba perdiendo muchas cosas de la vida, que ahora sí aprovecha.

“Yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy. Creo que desde que ejerzo de padre de mi hija, me quiere un poquito más”, aseguró.

El cantante aseguró también que habla honestamente con su hija de 13 años sobre su enfermedad. “Hablamos del cáncer y de que puede ser muy grave. No hablamos directamente de la muerte, pero sí de lo mucho que la quiero y de que voy a pelear para no dejarla sola”.

Con Información de 24horas.cl