Laura Bozzo responde a los que la critican por decir que es la peruana más mexicana

A bordo de un automóvil, la conductora de origen peruano de 66 años, Laura Bozzo, mostró su felicidad con una noticia que casi la hace llorar.

México-.Y es que se convirtió en mexicana tras recibir de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su carta de naturalización: “Estoy emocionada, estoy feliz, estoy con ganas de gritar, después de muchos años ya tengo en mi poder la carta de naturalización que me declara como ciudadana mexicana, para mí esto es uno de los sueños cumplidos, esto no siginifica que renuncio a mi nacionalidad, sigo siendo la peruana más mexicana, amo Perú, le doy las gracias, pero definitivamente esto es como una bendición de Dios”, contó a Univisión.

Contó que desde chica tenía un vínculo con México por su padre: “cuando me la dieron lo primero que pensé fue en mi papá, él hacía muchas cosas acá en la UNAM, adoraba México, siempre su sueño era que yo viniera a trabajar para acá, no tengo palabras para agradecer cómo la gente me trata en todos lados, gracias de todo corazón”.

La conductora presumió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en donde sostiene el documento que le fue entregado por la dependencia a cargo del priista Luis Videgaray.

“En la Sec de Relaciones Exteriores recibiendo mi carta de naturalización Mexicana. Soy la peruana más mexicana”, escribió la mejor conocida como “La Abogada de los Pobres”.

Algunos de sus seguidores utilizaron la red social para externarle su cariño.

“Como siempre señora muy guapa”, escribió concha.flores.50.

“Te admiro mucho Laura,miles de bendiciones”, posteó aliciaceciliamunoz.

Aunque hubo otros que no se aguantaron las ganas de reclamarle… ¡ hasta por existir!

“Como es que no te reclama la tierra? una pata en el trasero es lo que te deberían de dar para regresar a su país”, posteó hugo_ku.

Fuente Mudo Hispano