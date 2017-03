Las provocativas declaraciones de Amber Heard sobre los gays de Hollywood

“Me convertí en una etiqueta. Nunca me había sentido definida como persona por quién era mi pareja. Siempre creí que hablar de mi bisexualidad no era algo importante o interesante para convertirse en noticia, aunque siempre fui abierta con ello. He sido activista, he participado en protestas. Nunca estuve dentro del armario. Tuve una relación y nunca la escondí, pero mi carrera y mi vida comenzaron a cambiar cuando lo revelé públicamente. Todavía hay demasiados prejuicios“, explicó una de las protagonista de La chica danesa.