Las personas que se hablan a sí mismos no están locos: en realidad son genios

En el mundo hay todo tipo de personas, siempre creemos que hay que encerrar a cada individuo en un especie de estándares que te digan cómo debes ser, pero la verdad es que hay libertad para comportarnos como queramos, las normas sociales son solo convenciones que creamos para hacernos pensar que lo que hacemos está bien, pero en realidad no es tan sencillo.

Los mitos que crean las personas alrededor de todo lo que piensan que es distinto es un verdadero problema, no es justo que se etiqueten de extraño aquello que no compartamos o estamos dispuestos a hacer. Los estereotipos solo sirven para crear muros entre las personas y evitar que nos podamos entender de manera más fluida, ya que se han visto casos muy trágicos de personas solo por no cumplir con sus expectativas.

Las diferencias siempre son buenas, hacen que el mundo cambie y evolucione, además de que nos enseñan una gran cantidad de cosas con las que podamos estar más enterados de lo grande que es el mundo. Y en ese sentido no hay nadie tan distinto como una persona que hable sola, este es un comportamiento al que muchos no están acostumbrados pero una gran cantidad de personas hacen.

Aunque no lo creas el número de personas que tienden a hacer esto es considerablemente importante, lo que significa que se tiene que tomar en cuenta esta manera de actuar y estudiarla para ver qué tan perjudicial puede ser o qué beneficios nos aportaría. Te sorprendería lo que encontraron los especialistas que se dedicaron a darle respuesta a este enigma tan grande.

Tienes que saber la verdad detrás de las personas que tienden a hablar solas por mucho tiempo

Durante años las convenciones sociales han sido demasiado estrictas, en su afán de proteger a las personas no permiten que exploren otras partes de la vida, así que hay que tomar en cuenta que este es un proceso realmente novedoso y que va en contra de muchas cosas.

Gracias al atrevimiento de los científicos ahora podemos tener la certeza de lo que realmente nos hace hablar solos, y ya no seguiremos pensando que esto solo lo hacen las persona que están locas o que les falta un tornillo. Ahora tenemos la respuesta verdadera.

Según los psicólogos que trabajan en el Quarterly Jounal of Experimental Psychology, Daniel Swigley y Gary Lupuyan, hablar solo realmente es algo beneficioso para el ser humano, ellos afirman que las personas que se sometieron a un experimento donde 20 personas tenían que recordar la lista del supermercado tuvieron más éxito aquellos que lo hicieron en voz alta y clara. Demostrando que hay una gran conexión con el cerebro si se expresan las ideas en la realidad.

Este experimento demuestra que mejorarás tu memoria y tu capacidad de cálculo si tan solo pudieras hablar contigo mismo mientras lo haces. Ya que la voz puede lograr que tus nervios se controlen y tus pensamientos se organicen, haciendo que tu vida sea mucho más efectiva y no pierdas tanto tiempo.