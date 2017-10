Las oscuras fantasías del asesino de Las Vegas

Una “mujer de la vida galante” revela características poco usuales de Stephen Paddock

Las Vegas.- Continúan saliendo a la luz detalles de la vida de Stephen Paddock, el jubilado que fue capaz de abrir fuego en un concierto de música country en Las Vegas, asesinando al menos a 59 personas. Una mujer por la que Paddock pagaba sus servicios, reveló la “macabra” forma en la que el hombre se comportaba.

La fémina reveló que en una ocasión el jubilado le envió un mensaje de texto en el que decía: “No tuve nada que ver con él, pero la mala racha está en mi sangre. Yo nací malo”, refiriéndose a su padre, un atracador de bancos que estuvo entre los 10 más buscados del FBI.

Ella lo describió como “obsesivo” y “paranoico” y constantemente se reía de las teorías de la conspiración, como que los hechos del 11 de septiembre fueron ocasionados por el gobierno de Estados Unidos.

La “relación” entre ambos ocurrió entre noviembre de 2015 y junio de 2016, periodo en el que se encontraron en al menos nueve ocasiones en Las Vegas, cuando el viajaba sin su pareja, Marilou Danley, de 62 años.

El pago de los servicios de la mujer de 27 años era de 6,000 libras esterlinas por encuentro. Paddock obtuvó 3,5 millones de libras en 2015, su principal ingreso eran las apuestas.

agregó que estuvieron en la Bahía de Mandalay, por lo que el lugar del crimen era familiar para el autor del fatal tiroteo durante un concierto al aire libre.

“Cuando conocí a Stephen, había dejado una relación abusiva y estaba empezando de nuevo con nada más que la ropa que llevaba.”

Menciona que Paddock parecía tener intenciones de ayudarle.Iban a casinos, donde bebían y jugaban durante horas.

“Pero cuando tendría una racha ganadora, volveríamos y tendremos sexo muy agresivo y violento”.

Las confesiones sobre que Paddock disfrutaba tener relaciones sexuales como si estuviera efectuando una violación se respaldan en otro mensaje de texto en el cual el hombre describe su deseo de atarla y tener sexo con ella “mientras grita por auxilio”.

Ella relató a The Sun que dejaron de verse cuando ella comenzó una relación con otra persona.

“Tenía un lado oscuro y retorcido. Pero aun así, nunca hubiera imaginado que haría algo así”, confesó la fémina.

Las Vegas, Estados Unidos.- Cuando la policía finalmente ingresó en la habitación del piso 32 del hotel Mandalay Bay desde donde Stephen Paddock había masacrado a 58 personas y heridas a más de 500, además de decenas de armas y el cadáver del tirador también hallaron un misteriosa nota.

Las especulaciones sobre su contenido se dispararon, creyendo que podría tratarse de una carta que explicara sus motivos para la matanza, algo que todavía deja perplejos a los investigadores.

