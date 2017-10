Las Kardashian cumplen 10 años en televisión

Este martes, el reality ‘Keeping up with the Kardashians’ cumple una década.

Estados Unidos.- Kardashian es sinónimo de lujo, fama y elegancia. No siempre fue así. Este apellido es ahora conocido en todo el mundo gracias a Kim Kardashian y sus hermanas, pero este martes 24 de octubre se celebra el décimo aniversario de su salto a los realities. Tras un escándalo por la filtración de un vídeo de carga sexual de la más popular, la familia entera tuvo las puertas abiertas de la televisión estadounidense, convirtiéndose en uno de los espacios más exitosos de los últimos años.

De hecho, una década después han cambiado tanto sus protagonistas que hemos ido viendo capítulo a capítulo su evolución, aprendiendo a querer a cada miembro por sus virtudes y también por sus defectos. También por sus escándalos y sus desventuras.

Repasamos los momentos más duros del clan Kardashian que pasarán a la historia -al menos la televisiva más cañí- y así te damos la oportunidad de conocerlos mejor si no has visto nunca ‘Keeping up with the Kardashians’:

1. El cambio de sexo de Caitlyn Jenner

La transición de Bruce Jenner, uno de los atletas más importantes de EEUU, a mujer, bajo el nombre de Caitlyn Jenner, fue uno de los hitos más importantes de la serie. También de la familia. Fue un varapalo para todos los miembros, sin excepción. Les costó aceptar que el patriarca, casado con Kris Jenner durante 24 años, quería cambiar de sexo superados los 60 años. Y así lo hizo y robó protagonismo a las propias Kardashian, que quedaron relegadas a un discreto segundo plano. Incluso Caitlyn tuvo su propio reality narrando su proceso de cambio de sexo. El golpe más duro se lo llevó su exmujer, que sintió que había vivido una vida de mentira.

2. El robo a punta de pistola de Kim Kardashian

Se cumple un año desde el dramático robo a Kim Kardashian en París. Se encontraba asistiendo a la Semana de la Moda parisina cuando un grupo de sexagenarios armados hasta los dientes irrumpieron en su apartamento. A punta de pistola, la amordazaron y la metieron en la bañera. Ella suplicó por su vida alegando que tenía dos hijos a los que cuidar. Lloró y, según dijo, supo que iba a ser violada y asesinada. Tuvo suerte, tan solo le robaron 10 millones de dólares en joyas.

3. Los líos de Kourtney con Scott Disick

Los excesos de Lord Disick con el alcohol, las drogas, el sexo y la fiesta marcaron su matrimonio. Ella siempre se ha quejado de que su marido desaparecía y tardaba días en regresar. También de que no atendía como debía a sus hijos y que ella se veía encerrada en casa, quizá por ello es entendida como la más discreta de todas. Su relación fue tormentosa, al igual que su ruptura, con tres hijos en común. Kim le pilló manteniendo relaciones sexuales en un avión. Se lo dijo a su hermana y rompieron en 2015. Un año y medio después lo intentaron de nuevo. El amor no triunfó. El odio se instaló en su lugar entre ellos.

4. La inseguridad de Rob Kardashian





Sus idas y venidas en el reality eran muy comentadas. Pocos lograban entenderle, incluso sus hermanas no sabían muy bien sus bandazos. Las críticas le sobrepasaban. Le señalaban como el menos agraciado del clan dominado por mujeres explosivas. Su físico le acomplejaba y entró en una depresión a la que hizo frente vagamente, pese a los intentos de su madre de ayudarle y enderezar su camino para devolverle la felicidad. El amor fue la solución, aunque también su peor remedio, porque después le llegó a meter en nuevos problemas.

5. Divorcio de Khloé Kardashian y Lamar Odom





En 2009, Khloé Kardashian se casó con Lamar Odom, flamante jugador de la NBA. Todo parecía idílico, entre bromas, mucho cariño y juegos sexuales muy descarados que robaban la simpatía del público. Sin embargo, no era oro todo lo que brillaba y detrás de las cámaras se vivía un drama personal del que ella no quería hablar. Los excesos con las drogas, el sexo y el alcohol dinamitaron su matrimonio y en 2015 llegó a su fin. A finales de ese año, en octubre, Lamar fue encontrado en un prostíbulo en estado crítico a consecuencia de una sobredosis. Ella decidió estar al lado de su marido.

6. Los problemas de Kim para ser mamá





Ha sufrido horrores para convertirse en madre con Kanye West. Ahora los médicos le dicen que es demasiado peligroso que ella trate de quedarse embarazada de nuevo, por lo que ha confiado en un vientre de alquiler para conseguir cumplir este sueño. En los anteriores embarazos sufrió desprendimientos de placenta, pero también corrió el riesgo de tener diabetes y otros imprevistos que le hicieron pasar un miedo atroz, como así se mostraba en sus mediáticos embarazos.

7. Las Jenner se comen a las Kardashian





Poco a poco, las pequeñas del clan han ido comiéndoles terreno a las hermanas mayores. Las nuevas generaciones vienen con fuerza y su agraciado físico les ha abierto las puertas del mundo de la moda, un terreno antes vetado a las Kardashian por ser demasiado voluminosas en sus curvas -algo, por otro lado, deseado, porque se deben también a operaciones-. Kendall Jenner incluso se ha convertido en un cotizado ángel de Victoria’s Secret y Kylie Jenner ya tiene su propio reality show.

8. La relación tóxica de Rob con Blac Chyna





Tras salir de rehabilitación, Rob Kardashian conoció a Blac Chyna. Ella no fue bien recibida en el clan Kardashian, no tanto por ser tan exuberante como ellas, sino por ser detenida en un aeropuerto con éxtasis en el bolso. En 2016 planearon su boda, pero llegó un bebé y toda la felicidad que les desbordaba finalmente se echó por tierra. Ella le acusó de maltratos físicos y psicológicos, vació por completo la lujosa casa que compartían y se llevó a su hija con ella. Él la ha insultado y ridiculizado en las redes sociales. Ahora solo hablan a través de abogados.

9. Khloé Kardashian entra en prisión





Khloé también ha tenido lo suyo. Fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y tuvo que pasar por comisaría. Eso sí, se libró, pero con una amenaza a modo de libertad condicional de que no debía volver a liarla. No tardó en hacerlo y fue pillada conduciendo el coche de su madre, Kris Jenner, por lo que tuvo que pasar por prisión. Kim estuvo a su lado, aunque más para las redes, dado que fue muy criticado que se hiciese selfies a las puertas de la cárcel para amenizar su Instagram.

10. Las muecas de Kim cuando llora





Para relajar el ambiente después de tanto drama, disfrutaremos viendo las jocosas caras que pone Kim Kardashian cuando llora. No es crueldad, su familia también se ríe de ella en estos momentos tan delicados y sus rostros han dado tanto juego que incluso han sido llevados a carcasas de móvil, sudaderas, tazas, llaveros, ropa para perro…

Con Información de Zocalo