Las celebridades que alardean de su homofobia

Existen famosos que están en contra de la comunidad LGTB y sus representantes

Cada quien tiene su postura respecto a diferentes temas sociales, entre estos grupos existen los que están en contra de la comunidad LGTB y sus representantes, los homofóbicos.

Hollywood no está exento de este tipo de gente y aquí te enlistamos a algunos famosos que no dudan en declarar abiertamente su odio en contra de los homosexuales.

Alec Baldwin

El actor de 58 años no se caracteriza por ser un famoso pacífico. En 2013 tuvo una pelea pública con George Stark, periodista declarado homosexual, llamándolo “loca tóxica” para después amenazarlo vía Twitter publicando: “te metería mi pie por el c**o, pero estoy seguro de que lo disfrutarías demasiado”. Además de esto el famoso por 30 Rock ha sido captado por paparazzi lanzando ofensas homofóbicas.

Donna Summer

En los 70s fue una figura pública líder del movimiento gay, pero cuando se bautizó por la iglesia cristiana todo cambió. “Eran Adán y Eva, no Adán y Steve. Yo he visto el mal de la homosexualidad, el sida es el resultado de su pecado. No me lo tomen a mal, Dios los ama, pero no como son ahorita”, expresó en un discurso la cantante. Tiempo después Donna negó haber dicho tales palabras y se negó a hablar del matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad gay.

Damian Lewis

El actor de Homeland se metió en problemas con un veterano de la industria cinematográfica, luego de declarar en una entrevista que estaba feliz de haber dejado el teatro antes de convertirse en “uno de esos un poquito exagerados, afeminados actores que tienen una ilustre carrera sobre el escenario, pero no les dan papeles en cine hasta que tienen 50 años y tienen que interpretar a magos”. Fue el grandioso Ian McKellen, quien interpreta a Gandalf en la trilogía del Hobbit y el Señor de los Anillos, abiertamente gay, el que se ofendió con la declaración de Lewis y éste al enterarse de lo que había pasado ofreció una disculpa pública al actor inglés asegurando ser uno de sus más grandes fans.

Tracy Morgan

El comediante jamás se había metido en problemas hasta 2011 cuando insultó a la comunidad gay durante un show de stand up. Y es que Morgan aseguró durante el show que si alguno de sus hijos resultara gay, lo apuñalaría hasta la muerte. Cuando la comunidad LGTB+ comenzó a manifestar su descontento sobre aquel “chiste” de Tracy, Éste se disculpó públicamente y aclaró que se trataba de un malentendido, que él jamás ha sido homofóbico.

Eminem

Varias de las letras de sus canciones tienen contenido que ofende a la comunidad LGTB+, incluso su disco ganador del Grammy, The Marshall Matter, pero el rapero ha declarado en numerosas ocasiones que él no es homofóbico. Intentando probar ese hecho cantó junto a Elton John en 2001, pero los rumores dicen que su equipo fue el que lo obligó a realizar tal interpretación. Hasta ahora sus canciones siguen teniendo letras que atacan las diferentes preferencias sexuales.

Mel Gibson

El famoso actor y director ya ha despotricado mensajes hirientes a diversas comunidades vulnerables y lo continúa haciendo. En 2010 la actriz Winona Ryder declaró que el siempre ha tenido disgusto hacia los gays, “recuerdo que, hace como 15 años, yo estaba en una de esas grandes fiestas de Hollywood. Y él estaba realmente borracho. Yo estaba con un amigo, que es gay, y él hizo una broma realmente horrible al respecto”, puntualizó quien protagonizó Beetlejuice.

Kirk Cameron

Cameron no es el único actor conocido que lucha contra los derechos de los gay, pero sí es uno de los más ofensivos al dar sus puntos de vista a la prensa. Kirk es el líder de una secta muy religiosa llamada The Way of the Master y aseguró a CNN que “la homosexualidad es antinatural, perjudicial y destruye los principios de la civilización”. Así mismo advirtió que “si alguno de mis hijos fuese gay, tendría que velar por lo que es correcto y no por su felicidad”.

Isaiah Washington

En la famosa serie Grey’s Anatomy, Washington interpretaba al Dr. Bruke, pero fue despedido por los productores cuando, durante una discusión con Patrick Dempsey, usó la palabra mar**ón para insultar a T.R. Knight, quien tenía el papel de George. Tiempo después, en el programa de Larry King, Isaiah confesó que el insulto jamás lo dirigió hacia T.R. Knight, pues su enojo era contra Dempsey.