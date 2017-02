Las amenazas de Trump no pudieron con el más famoso tequila mexicano

MEXICO.-En su debut en la bolsa, la oferta accionaria por la mayor tequilera del mundo alcanzó su precio máximo esperado de 34 pesos mexicanos por papel.

Fue la primera colocación primaria de acciones en México desde que Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos y, a pesar de todo, parece que fue un éxito.

La oferta pública inicial (OPI) del productor de tequila José Cuervo alcanzó este miércoles el precio máximo esperado de 34 pesos mexicanos por papel, un dato que promueve buenas expectativas a futuro, ya sea para esta marca, como para otras que hagan lo mismo en el futuro.

Según Reuters, el precio de la oferta de 476,6 millones de títulos de José Cuervo significa que la compañía logró obtener al menos 16.200 millones de pesos (unos u$s 791 millones). Para El Financiero, el cálculo es similar, pero no idéntico: fue un total de 17.500 millones de pesos (unos u$s 853,2 millones).

Si bien la cifra es menor a la proyectada el año pasado, cuando aún Trump no había ganado (se calculaban unos 1.000 millones de pesos), es mayor a los pronósticos con el magnate en el poder, que hablaban de no más de u$s 750 millones.

Como lo adelantáramos en Merca20, desde 2016 se conoce la intención de la familia Beckmann, principal accionista de José Cuervo, para llevar a la empresa al mercado bursátil.

José Cuervo es el principal productor de tequila en el mundo y durante la primera mitad de 2016 obtuvo ingresos por 12.200 millones de pesos.