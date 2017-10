Las 5 estrellas más fit del rock

- in Espectáculos

Alguna vez fueron chicos malos, adictos a drogas y otro tipo de excesos, pero se reformaron y en la actualidad llevan una vida con exigentes rutinas fitness, en las que cuidan hasta el último gramo que ingresa a su organismo. Aquí una lista con cinco de los rockers más importantes y más fit del mundo:

Adam Levine (37) – Cantante de Maroon 5

El líder de Maroon 5 es conocido como el “yogui del rock” y antes de cada concierto tiene una sala especial donde realiza yoga. Fue portada de la prestigiosa revista Men’s Health.

Desde joven, Levine tuvo una obsesión por estar en forma y por años realizó levantamiento de pesas, pero tuvo varios efectos que lo hicieron renunciar, principalmente lesiones, dolor de espalda y de cintura.

“Hace ocho años que no entro a un gimnasio y nunca más levanté un pase. El yoga moldea y esculpe el cuerpo de una manera más natural, además de generar bienestar mental. El yoga me ha dado la capacidad de ser más centrado y tomar mejores decisiones”, explicó en la revista.

Anthony Kiedis (53) – Líder de Red Hot Chili Peppers

Durante la explosión de los Red Hot Chilli Peppers, allá por los 80, decía que la única actividad física que realizaba era el sexo, pero los años lo fueron cambiando. Como Iggy Pop, ha hecho gala de su cuerpo esculpido en videos y recitales alrededor del mundo. A pesar de esa apariencia de una persona que deja la sangre en el gimnasio, Kiedis es un adicto a surfear en California.

“DESCUBRÍ QUE EL SURF ME HACE FELIZ EN ESTA ETAPA DE MI VIDA. ME MANTIENE ACTIVO Y SEGUIRÉ ARRIBA DE UNA TABLA HASTA EL DÍA QUE ME MUERA”.

Además, combina el surf con la natación en las piscinas sin cloro, largas corridas con su perro en las colinas de Hollywood, consume una gran cantidad de agua durante la mañana, acupuntura y cena antes de las 6 de la tarde. Su dieta es principalmente vegetariana (a pesar de que come pescado ‘ecológico’) .

Lenny Kravitz (51) – Solista

Cada vez más alejado de los escándalos y los romances de tapa de revistas, Kravitz vendió todas sus pertenencias y se instaló en un remolque corriente en las Bahamas para encontrarse a sí mismo y disfrutar de la vida.

“Para mantenerse en forma, siempre llevo una cuerda para saltar. Y corro. Me gusta estar al aire libre haciendo ejercicios que se pueden hacer con el cuerpo, como flexiones, abdominales o sentadillas. Los gimnasios están bien, pero las encuentro aburridos. Prefiero jugar fuera en la naturaleza, es mucho más inspirador”, comentó a la revista Health.

En cuanto a nutrición es un fanático de los jugos naturales, por lo que lleva un exprimidor con él en todo momento. También es un “adicto” de lo orgánico y en sus platos nunca faltan espinaca, col rizada, zanahorias, remolachas y ajo.

Aunque, alguna vez, confesó que cuando se encuentra en París pierde un poco la conducta, ya que no puede negarse al champán, los macarrons y otros platos franceses.

Sting (64) – Solista, ex The Police

Sin dudas, uno de los padres fundadores del rock en eso de la vida sana. Solo consume comida macrobiótica, que consiste en comer una gran cantidad de granos que se combinan con verduras, evitando los alimentos procesados ​​que contienen conservantes, así como reducir el consumo de carne, productos lácteos y azúcar.

Para asegurarse que su alimentación sea 100%, tiene una plantación con 50 diferentes tipos de frutas y verduras orgánicas, cría pollos y pavos, e incluso un pequeño lago donde pesca su propia trucha. Durante las giras, lleva su chef personal.

Entre sus ejercicios favoritos se encuentran correr y hacer yoga: “El yoga es como la música, un largo viaje de constante crecimiento y aprendizaje. Es muy influyente en el proceso creativo”.

Mick Jagger (72) – Cantante de The Rolling Stones

Durante cada show, el cantante recorre alrededor de 20 kilómetros arriba del escenario, un poco menos que correr una media maratón. Para lograrlo se entrena incluso durante las giras.

Corre 12 kilómetros todas las mañanas sin importar en qué lugar del mundo se encuentre. Y realiza una hora de natación o una combinación de kickboxing y ciclismo. Además de la tonificación muscular y la resistencia, Jagger trabaja el equilibrio, practicando ballet, yoga y pilates.

“Me entreno cinco o seis días a la semana, pero no me vuelvo loco. Alterno entre trabajos cardio y el baile, entonces hago sprints, cosas por el estilo. Para mí es importante entrenar la resistencia”, explicó Jagger.