Lady Tacos de Canasta recauda fondos para hacer realidad su local

México-.Luego de haber sido discriminada en la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo, Lady Tacos de Canasta regresó con la mejor actitud para recaudar recursos que la ayuden a hacer realidad su local.

La originaria de Oaxaca repitió su versión sobre que únicamente quería ingresar a observar las exposiciones y los estantes de libros, porque su tiempo de venta ya había terminado. Sin embargo, fueron los elementos de seguridad quienes confundieron la situación y la llamaron “señor”, insultando su identidad de género.

“Me sentí triste de exhibirme de esa forma. No me gustó. Me siento feliz por el apoyo que la gente me ha brindado. No es posible que en esta época siga sucediendo esto. No me gustó que me vieran tan agresiva pero era momento de defenderme y si yo no lo hacía, nadie más lo iba a hacer“.

Finalmente, invitó a sus seguidores a unirse al proyecto y lograr así un espacio en el que no vuelva a ser discriminada y su comida callejera tenga un lugar estable. Para apoyarla únicamente es necesario ingresar a donardora.mx