Lady Gaga y su accidentada presentación con Metallica (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- La esperada presentación de Lady Gaga junto a Metallica en los Premios Grammy empezó con el pie izquierdo y es que el micrófono de James Hetfield no funcionó durante toda la primera parte de “Moth into flame”, canción que interpretaron juntos y en donde se le oyó solamente a Gaga.

Para cuando llegaron al coro de la canción al parecer ya le habían informado a James que su micrófono no sonaba porque mientras seguía tocando la guitarra se acercó al micrófono de Gaga y cantó junto a ella haciendo del error algo tan natural que probablemente algunos no se habrían dado cuenta de la falla técnica. Y no fue hasta que minutos después solucionaron el problema y todo continuó con normalidad.

Pero como para Lady Gaga la normalidad no significa lo mismo que para el resto de mortales, decidió lanzarse al público y entre gritos y ovaciones convertirse en el centro de su presentación.

Un desastre la presentación de METALLICA con LADY GAGA. El micrófono de James NUNCA funcionó. pic.twitter.com/wUzCOGTehl — ROCK N' STUFF (@RocknStuffMX) 13 de febrero de 2017