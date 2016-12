La Volpe acusa robo en la final

“Lo de hoy es un robo, voy a pensar si seguir, estoy cansado de estas cosas”, dijo el DT.

Cansado de las acusaciones que pesan sobre la relación arbitraje-América, un molesto Ricardo La Volpe acusó que en la final los beneficiados fueron Tigres y que su título es el resultado de un robo.

“Mañana tendría que poner ‘compensación del árbitro ayuda a los Tigres’”, dijo el DT a la prensa. “Siempre dicen que nos ayudan y hay varios partidos que no (sic), es un mito que hay que dejar de lado”, exigió.

Tigres levantó esta Navidad su quinto título mientras que el América cerró el año de su centenario sin liga, ni copa, ni Mundial de Clubes. “El robo de hoy es robo”, dijo el argentino quien también puso en duda su continuidad al frente de las águilas.

“Lo voy a pensar, la directiva me apoyó antes de esto e hizo una planeación, pero veremos qué pasa. La verdad ya me fastidian muchas cosas como estas, a mí me gusta que me ganen futbolísticamente no por una compensación”, insistió.

La Volpe Guarchoni arremetió contra el arbitraje, mismo que consideró inequitativo por la expulsión de Rubens Sambueza y los dos que le siguieron tras la trifulca. “El arquero de ellos, Gignac y todos los que reclamaban, nunca los amonestó (…) no veo porque echa dos de nosotros y uno de ellos”, dijo.

Con información de Récord