La vez que Pedrito Sola respondió si era o no gay

El conductor de “Ventaneando” deja en claro que jamás ha estado “adentro del clóset”.

Circula en You Tube un video en el que Pedro Sola, conductor del programa de televisión “Ventaneando”, habla acerca de sus preferencias sexuales.

“Si la gente es gay, y lo quiere contar, pues que lo cuente. Una vez, una periodista de Los Ángeles me preguntó que cuándo salía del ‘clóset’, y le respondí: ‘yo nunca he estado adentro’. Tengo 69 años de edad y soy así desde que me acuerdo. ¿Qué quieres que haga?”

El economista cita que es de la forma de pensar respecto a “como te manejas en la vida, es como te trata la gente”.

“A la gente no le debe importar si eres o no gay, y parece que sí, todo mundo quiere saber, ¿para qué?”.

Sola se dice ser un hombre apegado a la religión católica. “Los curas dicen que es pecado ser gay. Tengo amigos que no comulgan porque dicen que están en pecado. Si Dios no hubiera querido que existieran distintas sexualidades, pues no existirían. Así es la vida.”

En sus programas de televisión jamás ha revelado su preferencia sexual . “Soy como soy, tengo veinte años de salir en la tele y no me gusta estar hablando de mi vida privada.”