La tremenda cara de disgusto de una modelo tras ser eliminada en Miss Colombia

El saber que no quedaría entre las finalistas de Miss Colombia le transformó terriblemente la cara a Vanessa Domínguez.

La bella representante de Bogotá quedó en cuarto lugar tras perder frente a Vanessa Pulgarín, representante de Antioquia.

Cuando no escuchó su nombre, Domínguez, no pudo disimular su enfado al no verse entre las candidatas finales. Su tremenda cara de rechazo a la decisión del jurado rápidamente se volvió viral en internet.