La teoría de la ‘falsa Melania’ que acompaña a Donald Trump

La primera dama, según los conspiracionistas, no acompaña más a Trump en los actos públicos, sino que utiliza una doble

Estados Unidos.- Las redes sociales explotaron con una teoría sobre una supuesta doble de la primera dama Melania Trump que acompaña al presidente Donald Trump en algunos eventos.

Uno de los videos que se tomó como base para construir esa historia es cuando el mandatario habla sobre Puerto Rico, además del conflicto con Irán, pero a su lado está una Melania que ni se inmuta, con lentes oscuros, no sonríe, no abre la boca.

Los creadores de las teorías de conspiración dicen que Melania “está en otro lado”, aunque el presidente en el video diga: “Mi esposa, Melania, quien está justo aquí”, como si eso fuera necesario confirmarlo.

Un “análisis” publicado en Facebook muestra cómo la mujer que está con el presidente no es la Primera Dama, incluso hacen acercamientos al rostro para confirmar su teoría, aunque no se consulta a experto alguno para determinarlo.

La principal “prueba” que se destaca es la “nariz” de la exmodelo, que es distinta a la de “su doble” y, por supuesto, en las redes sociales se armó el revuelo.

“We’ve done a great job in Puerto Rico,” President Trump says of hurricane relief efforts https://t.co/76jXCrGqVV — NBC News (@NBCNews) 13 de octubre de 2017

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit — BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) 18 de octubre de 2017

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/NCYIJfeVhx — Patrick Monahan (@pattymo) 18 de octubre de 2017

I can’t get over this. They really dressed a white woman up like Carmen Sandiego and tried to pass her off as Melania. 💀💀💀💀💀 — king crissle (@crissles) 18 de octubre de 2017

Con Información de Zócalo de Saltillo