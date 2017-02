La tecnología facilita el trabajo de las enfermeras en la captura de las venas de los pacientes.

Cuando vamos a hacernos un examen de sangre o incluso a donar sangres siempre nos encontramos con el caso de que las enfermeras no pueden conseguir las venas para poder introducir la aguja, por lo que tienen a probar con el otro vaso y si esto no es suficiente, proceden a hacer varios pinchazos hasta encontrarla.

Lo cual para nosotros termina siendo muy doloroso y para ellas algo complicado ya que su trabajo debe ser rápido y eficiente, muchas veces nuestras venas son muy delgadas y la aguja no entra con facilidad, por lo cual hacen más presión en el brazo y todo termina siendo una experiencia poco grata.

Sin embargo la tecnología ha dado un paso al frente ante esta situación y ha conseguido una solución creando un artefacto que ayudará a las enfermeras a que su trabajo sea más preciso y te a nosotros no sentir tanto dolor cuando de pinchazos frecuentes en los brazos se trata

SI has tenido que tomar medicina porque no pueden encontrar tu vena, o experimentar diferentes tipos de hematomas debido a la cantidad de veces que te han pinchado, pues no sufras más, llegó la solución.

Anuncios