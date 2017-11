La señora Rosa Rivera sorprende con foto de su rostro quemado

Una foto de doña Rosa Rivera ha dejado impactados a todos en Instagram. Y es que en la imagen, la mamá de la desaparecida Jenni Rivera muestra cómo le quedó el rostro tras las quemaduras que sufrió al usar el aparato para moler jugos conocido como Nutribullet.

México.- La cuenta de El Gordo y la Flaca compartió la foto que a su vez publicó la también mamá de Lupillo, al escribir: “Que se mejore… Repost @senora_rosa… se puso más fea la quemada, tengan cuidado con los Nutribullet, te explotan, miren cómo me está quedando feo, me dieron pomada, pastillas”.

Que se mejore 🙏 Repost @senora_rosa … se puso más fea la quemada tengan cuidado con los nutibullet te explotan miren como me está quedando feo me dieron pomada pastillas Una publicación compartida por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 1:14 PST

Y los comentarios de los sorprendidos seguidores del programa de Univisión no tardaron, lo mismo que las críticas.

“Es un poco tonto no saber que ese aparato tiene mucha presión y si le van a poner algo caliente, por supuesto que va explotar”, escribió un usuario de la red social.

“Es que el Nutribullet RX es el único hecho para cosas calientes y dice en el manual del que no es do not add hot foods. No es la culpa de Nutribullet”, opinó alguien más.

“Sí me pasó a mí, pero es que uno le pone caliente y agarra aire cuando lo abre, por eso yo ya uso la licuadora”, comentó otro seguidor del programa, a lo que uno más agregó: “Y a mí me pasó algo parecido haciendo puré de zanahoria y eso cuando lo fui a destapar caliente, casi me rompe la cara”.

“No es culpa de Nutribullet, creo que ella no supo usarla”, dijo alguien más.

Pero otros usuarios fueron más allá, al decir que “fue un castigo”, o que fue “el karma por andar de alcahueta tapadera de la Chiquis y la Rosie”.

A lo que una usuaria defendió: “¿Castigo de qué? ¡Qué más castigo de perder su hija! ¿Y por qué la tienen que castigar?”.

Pero uno más sugirió: “¿Será que se conectó el Nutribullet en el pescuezo o se le acabó el dinero y hoy necesita demandar a alguien para agarrar plata?

Algo en lo que estuvo de acuerdo otra usuaria: “¡No lo dudes! Esta familia siempre anda en busca de más dinero”.

Y uno más afirmó que “de seguro se hizo el j plasma y le está echando la culpa al Nutribullet”.

Con Información de Mundo hispánico