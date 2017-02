La nueva película de “Eso” será clasificación C (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Uno de los muchos problemas de la adaptación de la novela de Stephen King de 1991 fue que al ser transmitida en televisión abierta, que muchos de los elementos más “aterradores” fueron removidos. Sin embargo, es posible que con la nueva adaptación de Andy Mushietti no se refrene de cualquier tema tildado de “inapropiado” para ciertas audiencias, con tal de traer la experiencia más aterradora.

En una conversación con Collider, el prductor Dan Lin dijo que prometería una película con clasificación para adultos:

Esta será un película de clasificación C. Y si haces una película “Para adultos, debes aceptar por completo lo que es, y debes aceptar el material original. Es un payaso aterrador que intenta matar niños. Así que por supuesto que será una película para adultos. Los niños son maravillosos. Se siente una vibra de “Stand By Me” (otra novel ade Kig) de el grupo que forman y como se cuidan entre ellos. Entonces tienen a un payaso malvado que se apoyeda del pueblo de Derry, así que va ser clasificación C.

Se planea el dividir la cinta en dos partes. La primera cinta, que se estrenará el 8 de septiembre de 2017, “tomará lugar en un pequeño poblado de Maine, donde siete niños conocidos como “El Club de los Perdedores” se apoyan para afrontar a brabucones, problemas, y un monstruo con forma de payaso llamado Pennywise.”

Bill Skarsgard interpreta al terrorífico monstruo que vive en las alcantarillas, compartiendo créditos con Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Nicholas Hamilton, Jack Dylan Grazer, Wyan Oleff, Chosen Jacobs, y Jeremy Ray Taylor.