La niña tuitera de Alepo, le dejó un mensaje a Donald Trump (VIDEO)

ALEPO.- Bana Alabed le dejó un mensaje en Twitter a Donald Trump, esto tras conocer las nuevas políticas migratorias que quiere implantar en Estados Unidos. Se trata de la niña que narró a través de la misma red social la tragedia que vivía a diario en su natal Alepo (Siria) producto de la guerra. Ella pudo escapar con su familia de la muerte y los bombardeos y ahora vive en Turquía.

“Hola, señor Trump. ¿Alguna vez ha estado sin comer y sin beber durante 24 horas?”, le pregunta la niña tuitera al presidente de Estados Unidos. “Piense en los refugiados y los niños de Siria”, concluye en el video que compartió en Twitter.

my video to Trump. " Mr @realdonaldtrump have u ever had no food & water for 24 hrs? Just think of refugees & the children of Syria." pic.twitter.com/qbaZGp0MvB

