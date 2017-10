La NASA pone a prueba al ‘fidget spinner’ en el espacio y las redes

La NASA siempre se ha empeñado en resolver los misterios más grandes del universo e invierte mucho tiempo en la realización de experimentos dentro y fuera del planeta Tierra.

Estados Unidos.- Un elemento muy importante son los astronautas, quienes arriesgan su vida para hacer toda clase de operaciones y estrategias en el espacio exterior, estas van desde brindar mantenimiento a una estación espacial, hasta poner a prueba el fidget spinner en gravedad cero.

Alguna vez te has preguntado ¿Cuánto tiempo pueden girar estos juguetes en el espacio?

Para poder despejar esta incógnita, el astronauta Randy Bresnik realizó una prueba. Si alguna vez pensaste en cómo se vería un spinner flotando y girando sin que nadie lo sostuviera, ahora puedes quitarte esa duda con este video que los astronautas compartieron en redes sociales.

A fidget spinner in space! How long does it spin? I'm not sure, but it’s a great way to experiment with Newton’s laws of motion! pic.twitter.com/5xIJDs2544

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 13 de octubre de 2017