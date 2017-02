¿La Miss Universo prefiere a las mujeres?

Los rumores que vendían a la Miss Universo como lesbiana por una serie de fotos cariñosas junto a Camille Cerf, Miss Francia 2014 , se han caído.

Las declaraciones más recientes de Iris Mittenaere las echaron por tierra.

“Ella es mi mejor amiga. Yo realmente la amo, pero no estoy enamorada de ella. Yo tengo mi novio pero la quiero. Además realmente No me importa si yo amo a un hombre o si amo a una mujer, pero en este caso me gustan los hombres”, dijo la ganadora del certamen más importante de belleza.

La mujer más bella del universo realizó las declaraciones en el programa de televisión ‘Un Nuevo Día’ de Telemundo pero no reveló el nombre del galán que conquistó su corazón.

Aunque parece que la nueva Miss Universo quiere mantener ese nombre en secreto varios medios especulan que el novio de Iris Mittenaere es un odontólogo de nombre Matthieu Declercq .

El amor platónico de Iris es el protagonista de la película ‘Cincuenta Sombras Más Oscuras’, Jamie Dornan .

Fuente: www.laparada.mx