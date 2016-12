‘La maté y la corté en cachitos porque descubrí que me engañaba con mi sobrino’

Estado de México.- “La maté y la corté en cachitos porque descubrí que me engañaba con mi propio sobrino, además de que ya estaba harto de que constantemente me amenazara para obligarme a pagarle diez mil pesos que me había prestado”.

Así, de manera cínica y sin el mayor arrepentimiento lo manifestó, momentos después de que elementos de la Policía Ministerial lo detuvieron, el sujeto que en días pasados privó de la vida y descuartizó a una mujer, cuyos restos mortales fueron encontrados en bolsas de plástico, en diferentes puntos de la colonia El Sol, en este municipio.

“Yo la amaba con todas las fuerzas de mi corazón, y daba todo por ella, por eso cuando descubrí que me engañaba con mi propio sobrino, sentí un enorme coraje y los celos me cegaron, al grado que en ese momento sin pensarlo dos veces decidí que la iba a matar y a cortar en cachitos para vengarme de su infidelidad”, dijo sin el más mínimo arrepentimiento el presunto feminicida a los ministeriales.

De esta forma para consumar su diabólica acción, explicó a los ministeriales, el pasado 2 de agosto por la noche citó en su domicilio a su amasia Magdalena “N”, y cuando ésta llegó, lo primero que hizo fue reclamarle airadamente haberlo engañado con su propio sobrino.

Debido a que la mujer negó rotundamente tal acusación e indignada le exigió que le pagara diez mil pesos que le había prestado, además de que le comentó que en ese momento terminaban su relación porque no podía seguir con un hombre como él, indicó, cegado por los celos comenzó a golpearla brutalmente hasta que la dejó sin sentido.

Luego de ello, dijo abiertamente a los ministeriales, trastornado por la rabia y por los mismos celos y ya fuera de sí, tomó un machete y para vengar la supuesta infidelidad de su amasia, enfurecido le cortó primero la cabeza y, enseguida, prácticamente en cachitos las demás partes de su cuerpo.

Consumado el sádico asesinato metió el cadáver descuartizado de su amasia en dos bolsas de plástico y al otro día durante la madrugada del 3 de agosto abandonó una de las bolsas en la esquina de Calle 27 y Avenida Bordo de Xochiaca y la otra en la esquina de la Séptima Avenida y Calle 36, Colonia El Sol. Luego, se dio a la fuga y continuó con su vida normal como si nada hubiera pasado.

Sin embargo, cuando ambas bolsas fueron encontradas, una el mismo 3 de agosto y la otra dos días después, el 5 de agosto y tras de que los restos del cuerpo fueron identificados por un hermano de la occisa, elementos de la Policía Ministerial iniciaron de lleno con las investigaciones correspondientes y gracias al testimonio que dio el hermano de la ahora occisa, quien afirmó que tenía la sospecha que el responsable del crimen había sido el amasio de su hermana, los ministeriales se dieron a la tarea de buscar a dicho sujeto para interrogarlo.

Después de varios días de intensa búsqueda, elementos de la Policía Ministerial finalmente encontraron al sospechoso Vicente de Jesús “N”, de 30 años de edad, cuando salía de su domicilio, ubicado muy cerca del lugar donde fueron encontrados los restos de la mujer, por lo que de inmediato lo detuvieron y trasladaron a las instalaciones del centro de justicia local para someterlo a un riguroso interrogatorio y confirmar o descartar que era el responsable del sádico asesinato.

Durante los interrogatorios a que fue sometido, policías ministeriales informaron que el sospechoso cayó en constantes contradicciones y se mostró sumamente nervioso hasta que finalmente, según los ministeriales, confesó plenamente su responsabilidad en el crimen y con lujo de cinismo y sin el más mínimo arrepentimiento y de manera escalofriante narró, paso a paso, la forma en que asesinó y cortó en cachitos a su amasia, según afirmó, “por infiel”.

Fuente: Zocalo.com.mx