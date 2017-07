La historia de mujer de 60 años da a luz a una niña; su marido la abandona (VIDEO)

Esta es la triste y curiosa historia de Atifa Ljajic, quien llevaba veinte años intentando quedar embarazada hasta que, por fin, a los 60 años y tras someterse a tratamientos de fertilidad, lo consiguió. Lo que no se imaginó nunca fue que su marido, Serif Nokic, que hasta el momento del nacimiento también había deseado ser padre, ya no estaba tan convencido debido su avanzada edad y a algunos achaques de salud propios de los años. A pesar de lo que estaba elaborando en su cabeza, Serif permaneció junto a su mujer durante todo el proceso del embarazo, etapa que no resultó nada sencilla dado que el embarazo fue considerado de altísimo riesgo (a las embarazadas que tienen más de 40 las medicina las ubica en el rango EMA: edad materna avanzada).

Pese a que tuvo que hacer un tiempo de reposo, el parto fue normal y la mujer dio a luz a Alina, que nació perfectamente sana. Ahí, en esas primeras horas de emoción y alegría, llegó el baldazo de agua fría: el adiós de su esposo, el fin del matrimonio. “Estoy enfermo, tengo 68 años, soy diabético y mi corazón es débil. No es fácil no dormir en toda la noche y escuchar el llanto de un bebé”, intentó explicar Serif Nokic, en una argumentación que para muchos fue un acto de irresponsabilidad e inmadurez, a pesar de los años que tiene y del largo camino recorrido. Pero como si no alcanzara como para generar polémica alrededor de lo que dijo, el hombre fue por más y anunció que renunciará a que su hija sea anotada con su apellido. “Ella tiene lo que quería, ahora es feliz”, concluyó Serif refiriénose a su ahora ex mujer.

Atifa, por su parte, tiene claro que aunque Serif se vaya, hará lo que sea necesario para que su hija esté bien. “Voy a hacer todo lo posible por sacar sola a mi hija adelante. Viviré para ella. Sé que no será sencillo, pero creo que todavía queda gente buena que querrá ayudarme”, afirmó la veterana madre primeriza, entre la felicidad y la tristeza.

¿Hasta qué edad es conveniente?

El caso de esta pareja serbia que termina con final feliz por un lado, porque una mujer de 60 años logró parir a un bebé en perfecto estado de salud, pero de la peor manera en cuanto a la relación de la pareja, porque el esposo y padre de la beba se borra por completo, reabrió el debate de hasta qué punto es adecuado que una mujer de edad tan avanzada reciba tratamientos de fertilidad. En algunos lugares de Europa, como en España, el límite de edad para acceder a la reproducción asistida en la sanidad pública es a los 40 años. Aunque en el caso de las clínicas privadas, es a los 50.