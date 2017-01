La historia de la campaña a favor del Brexit podría llegar al cine

La productora Warner Bros quiere llevar al cine la historia de la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, más conocida como “brexit”, basada en las memorias del empresario Arron Banks, un importante donante a la campaña.

Según Andy Wigmore, portavoz de Banks, Warner Bros está interesada en adaptar su novela, titulada The Bad Boys of Brexit (Los chicos malos del brexit). “Personalidades importantes del mundo de Hollywood se han puesto en contacto con nosotros para comprar los derechos del libro”, dijo Wigmore al diario británico The Daily Telegraph.

El portavoz confirmó que representantes de Warner Bros se reunirán con Banks y con Nigel Farage, el exlíder del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) y uno de los principales promotores del brexit, cuando estén este mes en Estados Unidos para la inauguración de la presidencia del republicano Donald Trump.

Wigmore ha dicho también que los productores no tendrían que investigar demasiados detalles de la historia porque “el libro es como un guión, así que la mitad del trabajo ya está hecho”.

