La fuerza militar de Corea del Norte en comparación con EE.UU. y Corea del Sur

Bajo una lluvia de aplausos y música de trompetas, un video emitido en un anfiteatro de Corea del Norte repleto de militares muestra misiles nucleares siendo lanzados por el país rumbo a Estados Unidos, donde se exhibe una gran explosión. Los aplausos no terminan, y Kim Jong-un saluda a todos.

Esta no ha sido la única vez que el líder norcoreano ha buscado intimidar a los estadounidenses. De hecho, Kim Jong-un ha dicho que su país puede “barrer Manhattan (barrio de Nueva York) del mapa” y ha amenazado con transformar a EE.UU. “en cenizas” si ataca a Corea del Norte primero. Sin embargo, esas declaraciones suscitan dudas.

Entonces, ¿cuál es el poder de Corea del Norte en comparación con Estados Unidos y Corea del Sur, su mayor enemigo?

Presupuesto militar

Para comenzar, los norcoreanos tienen un presupuesto militar considerablemente más bajo que los otros dos. Según UPI, Norcorea anunció que aumentará su gasto nacional en fuerza militar a lo que corresponda al 15,8% de su PIB. Y según la CIA, su PIB es de $ 40 mil millones de dólares. En ese caso, entonces, su gasto sería de $6,3 mil millones, aunque otras fuentes señalen un monto de US$10 mil millones.

Dicha cifra es inferior a la de los militares surcoreanos, quienes invierten US$37,5 mil millones, y ridícula en comparación con el presupuesto estadounidense. De acuerdo a los medios Business Insider y fuentes como el SIPRI (Insituto Internacional de Investigación por la Paz de Estocolmo), su gasto sería de colosales US$596 mil millones.

Si se considera la proporción de dinero invertido en promedio por cada soldado, Corea del Norte colocaría entre US$ 5.310 y 8.400 per capita; la del Sur unos US$ 57.120 y Estados Unidos, otra vez, un número mucho mayor: entre US$ 458,4 y 425,7 mill.

Uniformados

Sin embargo, esas cifras también evidencian el tamaño de sus plantas de militares activos. Mientras EE.UU tiene un efectivo de entre 1,3 y 1,4 millones de activos, Corea del Sur tiene 625 mil y los coreanos del Norte los superan a ambos juntos con 1,19 millones de uniformados activos.

De hecho, Corea del Norte es tan militarizada que tiene a otros 600 mil uniformados en reserva y 5,9 millones de paramilitares, según el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos.

Artillería terrestre

Por lo tanto, es evidente que la armada norcoreana es masiva pero tiene un presupuesto más acotado. Sin embargo, existe un aspecto en el cual los comandados por Kim Jong-un superan incluso a Estados Unidos: la artillería terrestre.

En ese sentido, Business Insider destaca que Corea del Norte tiene la mayor artillería del mundo – es decir, el arsenal de cañones. En 2005, la revista The Atlantic publicó una estimación en la que la artillería norcoreana podría matar a 100 mil personas en Seúl, la capital del Sur, en apenas algunos días. De hecho, Pyongyang tiene unas 21.100 piezas de artillería y todas apuntarían a la capital de Corea del Sur, que en su Área Metropolitana reúne a 25,6 millones de personas. Por otro lado, su “enemigo” sureño tiene 11 mil.

Armas de destrucción masiva

Y si bien se plantea que no existen evidencias de que Corea del Norte podría alcanzar a Estados Unidos con un misil nuclear, sí le sería posible golpear al Sur y a Japón. De hecho, los misiles comandados por Kim Jong-un podrían atacar también a esos países con armas químicas. Según la Nuclear Threat Initiative, Norcorea posee “entre 2,5 y 5 mil toneladas de agentes” de armamento de ese tipo.

Corea del Sur, por otro lado, no tiene armas químicas. Y aunque tenga los medios para desarrollar armas nucleares, no las tiene.

Pero Estados Unidos sí, y si Pyongyang ataca a Seúl, una intervención de Washington es probable.

En total, Estados Unidos tiene, según diversas fuentes, entre 4.480 y 7.000 ojivas nucleares(de las cuales al menos 1.740 estarían desplegadas), mientras que las fuerzas de Corea del Norte tendrían alrededor de 20.

Pero según plantea Samuel Fernández, ex embajador de Chile en Egipto y analista internacional, “no hay constancia oficial de que Corea del Norte tenga armas atómicas. Han hecho intentos, trabajado en eso, tienen los cohetes, pero el país nunca se ha sometido al control de la Organización Internacional de Energía Atómica. Saben que tienen armas quienes han espiado a Corea del Norte”.

Alianzas internacionales

No obstante, hay un aspecto en que Corea del Sur supera con importancia a su vecino del norte. Mientras los surcoreanos tiene el poderoso apoyo militar de Estados Unidos, los norteños no tienen soporte en esa área ni de China ni de Rusia, sus principales aliados desde los tiempos de la Guerra Fría.

“Corea del Sur dispone de respuesta nuclear, por la ayuda de EE.UU., pero no de iniciativa”, plantea Fernández, a lo cual agrega que “China no está dispuesta a meterse” para defender a Pyongyang y Rusia “ya tiene suficientes problemas. Es un país activo en el conflicto sirio, pero no en la península coreana”.

De hecho, según The Washington Post, Pekín suspendió vitales importaciones de carbón a su vecino comunista debido a sus medidas nucleares.

“Yo diría que es mayor el peligro de conflicto por armas convencionales que nucleares”, concluye el ex diplomático.

Otros equipos

Considerando lo anterior, Corea del Sur y Corea del Norte presentan diferencias en varios aspectos de fuerza militar, los cuales se prolongan a tanques, aviones de ataque, fragatas, submarinos y helicópteros. Revisa a continuación el detalle de las fuerzas comparadas de Estados Unidos, Corea del Norte y Corea del Sur.

*Dada la naturaleza de estas informaciones y la variedad de fuentes que entregan datos sobre fuerza militar, algunos datos pueden no ser 100% precisos, pero entregan un panorama general respecto al poder de las Fuerzas Armadas de estos tres países.

Con Información de 24horas.cl