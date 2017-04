La estrategia millonaria para salvar Central Park

Sin embargo, muchos creen que el Central Park es la víctima de su propio éxito. Es que, a medida que se fue mejorando, el número de visitantes anuales pasó a ser de 42 millones, mientras que en 1980 se registraban “apenas” 12 millones. “Es víctima de un pisoteo constante, el número de visitantes es hoy más alto que nunca antes en la historia del parque”, explicó a The New York Times Adrian Benepe, ex director de Parques de Nueva York y actual director de Desarrollo de Parques Urbanos en la ONG Trust for Public Land.