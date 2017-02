La escandalosa vida secreta de los príncipes árabes (VIDEO)

Estados Unidos.- Luego de que la Policía de Los Ángeles detuviera esta semana al príncipe de Arabia Saudí Majed Abdulaziz Al-Saud y lo pusiera posteriormente en libertad tras pagar una fianza, acusado de haber forzado a una mujer adulta a practicarle sexo oral, ha salido a la luz la vida secreta de los ‘playboys’ árabes.

Al-Saud, de 28 años, permaneció detenido cuatro horas en comisaría el pasado miércoles y fue liberado tras pagar una fianza de 300.000 dólares. El incidente se produjo en una mansión que el príncipe alquiló en Beverly Hills, y la víctima fue una mujer que trabaja en la residencia. Fotogaleria: Los excesos de los príncipes de las monarquías del Golfo Vecinos del lugar dijeron haber visto a una mujer que sangraba gritar y pedir ayuda, ante lo que la Policía, según Los Angeles Times.

A miles de kilómetros de distancia, otro grupo despedía con honores a Rashid, príncipe de Dubái, que falleció la semana pasada en misteriosas circunstancias. No es la primera vez que un miembro de la monarquías del Golfo se enfrenta a las autoridades. Durante muchos años, fue un secreto a voces que el fallecido y glamoroso príncipe Rashid, era adicto a las drogas y el sexo, según un informe del Daily Beast titulado “Inside the Secret World of Arab Playboys” (Dentro de la vida secreta de los playboys árabes). Mientras en su reino, el príncipe Rashid fue despedido con pompas reales, en Occidente su La mansión donde el príncipe intentó abusar de una joven estadounidense está ubicada en Beverly Hills.

La muerte puso bajo el foco el mundo secreto de estos magnates que todos los veranos huyen del calor del desierto en Oriente medio y pasan sus días gastando fortunas en libertinajes y desenfrenos occidentales.

El escándalo en la mansión de Beverly Hills no hizo más enfatizar estas sospechas. Semanas atrás, el jeque Khalid bin Hamad al-Thani de familia real de Qatar tuvo que escapar de EUA acusado de conducir su ferrary a toda velocidad por las calles de Beverly Hills. Según el Daily Beast, los londinenses están acostumbrados a estos “incidentes”.

El flujo de millonarios petroleros ya es un ritual de cada verano, entre los cuales se destaca uno que pasea en un Range Rover bañado en oro. Los playboys vienen de Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Kuwait. Y con ellos viajan sus preciosos autos a un costo de 30 mil dólares cada uno. Es más, Qatar Airways dedica aviones enteros a transportar los autos de los jeques desde Oriente Medio a Londres.