La elegante respuesta de Sharon Stone a Madonna después de que la llamara ‘mediocre’

Así reza la carta: “He enfadado a tanta gente que ahora me están castigando y básicamente quieren callarme y que me siente en un rincón, mientras que otras personas menos interesantes y emocionantes están cosechando beneficios de los caminos que yo he trazado”. Y añade: ”

Quizá esto es lo que sintieron los negros cuando Elvis triunfó a lo grande”.Madonna

“Es tan inequívocamente frustrante leer que Whitney Houston tiene la carrera musical que me gustaría tener y que Sharon Stone tiene la carrera cinematográfica que nunca tendré… No porque quiera ser una de estas mujeres, antes prefiero morirme; son horriblemente mediocres y siempre se las toma como ejemplos de virtud y como varas de medir para humillarme”.

“Todo lo que hago es original y único, y pongo tanto de mí misma en todo, como mi libro y mi disco, y sólo me causan dolor, me rompen el corazón. No creo que pueda jugar a este juego para ser aceptada. Soy demasiado inteligente y demasiado orgullosa”.