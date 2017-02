La conductora Andrea Legarreta está sometida a tratamiento médico indefinido

México.- Andrea Legarreta dice estar un poco mejor de la enfermedad llamada púrpura, pero continúa con el tratamiento, el cual no sabe hasta cuándo lo dejará de tomar.

La conductora de ‘Hoy’ dijo: “Ya me siento mucho mejor, mis niveles de plaquetas están mejorando, me hacen un examen de sangre todos los lunes. El medicamento ya me lo redujeron el 50%, pues lo ideal es que mis niveles de plaquetas se mantengan sin tomar nada”.

Legarreta espera que este padecimiento no se convierta en algo crónico: “me estoy tomando la mitad de la dosis con la que empecé, y que bueno pues el medicamento me causaba cansancio, debilidad, sed. Esperamos que no sea algo crónico, permanente, y que pronto deje de tomar la medicina y mis plaquetas se mantengan en niveles normales”.