La comunidad gay en Puebla, defiende sus derechos ‘a huevazos’

PUEBLA.-A huevazos, manifestantes rechazaron la llegada del Autobús de la Libertad al zócalo de esta capital del estado, donde el Consejo Mexicano de la Familia trató de retomar su plan contra los derechos de la comunidad gay y la educación a menores bajo preceptos morales y religiosos.

Los activistas bloquearon a la unidad de este organismo cuando trataban de llegar al Colegio Benavente. Más tarde, hicieron lo mismo en el zócalo. A media tarde, en un restaurante localizado frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), la gente del CMF trató de reagruparse y fue descubierta por los manifestantes. A este lugar, llegaron granaderos para mantener el orden público.

Es necesario resaltar que esta organización se ha manifestado en contra de las reformas legislativas que han sido aprobadas recientemente y que favorecen a las minorías sexuales en el país.

Los quejosos no sólo arrojaron huevos, también pegaron hojas de papel con cinta adhesiva, en las cuales podían leerse los mensajes:

En el corazón de la Angelópolis, tras algunos minutos de protesta, policías municipales y turísticos llegaron a este lugar para evitar actos vandálicos contra el camión de pasajeros de color naranja.

Rubí Cervantes, representante de la asociación civil El Taller, consideró lamentable la creación de este camión, pues:

Lo único que hace es fomentar discursos de odio. Discursos de odio que en Puebla se siguen generando. No reconocen a familias en la diversidad, no reconocen nuestros derechos, por eso exigimos que este camión no circule en Puebla, ni en México”, advirtió.