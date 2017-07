La Chiquis Rivera habló de su relación con Lorenzo Méndez

La cantante promocionó su disco que habla de despecho y desamor que se titula “Entre botellas”.

La cantante Chiquis Rivera de 32 años se presentó en el programa Hoy, para presentar su nuevo disco que contiene 10 temas y ya es muy sonado en México.

La cantante habló sobre su última relación y contó que tiene una muy buena relación de amistad con el cantante de ‘La original banda El Limón’, Lorenzo Méndez, pues no tiene nada malo que contar de él.

“Sabes fui a una boda de una amiga, y en ese momento si me dieron ganas de casarme, yo también me quiero poner un vestido de novia, pero ahorita con Lorenzo no andamos, no es nada formal, por ahora somos amigos, si estuvimos un par de meses, pero no se que pase más adelante, ahorita estamos muy enfocados en nuestras carreras”.

Aquí te dejamos su participación: