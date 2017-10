'La Chilindrina' dice adiós para siempre

Tras 60 años de carrera y casi 45 siendo La Chilindrina , la actriz María Antonieta de las Nieves está lista para decirle adiós a este emblemático personaje.

A pesar de los años que luchó en la Corte para que el personaje fuera suyo, la actriz se dice necesitada de tiempo para cuidar a su esposo Gabriel Fernández, quien se encuentra delicado de salud.

Así lo dio a conocer a su llegada a la obra “Un Picasso” , en donde no definió cómo será la despedida para este personaje.

“Este año La Chilindrina se acaba. Estoy cumpliendo 45 años de interpretarla y 60 años como actriz. Empecé a los seis años y ahorita tengo que cumplir más que nada con mi esposo que está delicado de salud y quiero apapacharlo, quiero consentirlo, sin preocuparme de nada, de tumultos, simplemente así.

“La Chilindrina seguirá existiendo mientras sigan existiendo latinos que les gusten las cosas buenas, finas que logró Chespirito con el programa”, comentó.

Para María Antonieta, lo importante es que La Chilindrina, así como los demás personajes del universo creado por Roberto Gómez Bolaños Chespirito, sigan presentes en la imaginación.

“El programa seguirá presente durante muchos años y así quiero que nos recuerden a todos. Contentos, con ánimo, que se olviden de las cosas que pasan afuera, no importa porque los personajes son lo importante”, compartió.

Contra Florinda Meza

En ese sentido, señaló que las recientes declaraciones de Florinda Meza, en torno a la supuesta adicción de Ramón Valdés son inventos de la viuda de Chespirito.

“Es algo muy cruel y muy feo lo que están tratando de hacer con él. Es borrar una imagen tan bonita y tan linda. Todos los demás no hemos tenido cola que nos pisen y ahora (se pone) a inventar cosas. Solamente uno sabe de esas cosas cuando uno se junta con los demás a hacer lo mismo. Si ella se juntó con él para eso, pues lo sabe. Nosotros nunca lo supimos, vivimos juntos durante mucho tiempo y jamás nos dimos cuenta de nada”, señaló la actriz.

Al seguir los cuestionamientos sobre lo sucedido con Meza y sus declaraciones, recordó los 12 años que pasó en conflictos legales con ella y Gómez Bolaños.

“Yo no quiero hablar más, pero lo de Ramón no es cierto. Me duele muchísimo. Nadie se quiere poner con Sansón a las patadas y yo me puse y me costó muchísimo: 12 años de mi vida, de sufrimiento y de estar aguantando abogados, preguntas, tedios como éste. Es muy difícil llevarlos a cabo. Sin embargo gané la batalla, porque la verdad siempre sale adelante”, dijo.

Por eso, descartó por completo una reunión del elenco.

“Una cosa es lo que ella quiera y otra cosa es lo que queramos los demás y lo que podamos hacer. Por mi parte, yo lo veo muy difícil”, concluyó.

(Con información de EXcélsior)