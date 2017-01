¿La caída del murciélago? Ben Affleck dejaría la película de Batman

Esto si las cosas no cumplen ciertos estándares de calidad.

Parece que será otro largo año para el DCEU. Cuando todo parecía que comenzaba a caminar, Ben Affleck salió a dar un golpe que hace temblar a todo el proyecto.

En una entrevista realizada por The Guardian, el actor y director señaló que aún no hay nada concreto sobre la película de Batman, tanto así que ni siquiera hay un guión terminado; sin embargo, si las cosas no van de acuerdo a estándares de calidad que el considera, definitivamente no haría la película.

Hay que recordar que Affleck está confirmado como director y protagonista de la obra, en ese sentido, sus declaraciones incluirían su participación en los dos roles; es decir, no sólo se negaría a dirigir, también a aparecer en el filme aunque se contratara a otro creativo.

Antes de esto, se pensaba que la película se comenzaría a filmar a inicios de este 2017, con un estreno previsto para el 2018; sin embargo, es muy posible que falte mucho más tiempo para ver una nueva película de Batman en solitario.

Con información de The Guardian.