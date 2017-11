La actriz Millie Bobby Brown de “Stranger Things” es sorda de un oído

EU-.Millie Bobby Brown ha demostrado ser una actriz de primer nivel, deslumbrando en Stranger Things. Además, también ha demostrado sobradas habilidades para el canto. La actriz reveló que es “sorda de un oído”, en una entrevista para la revista Variety.

Bobby Brown nació con pérdida parcial auditiva y acabó por perder la audición de uno de sus oídos completamente después de varios años de tratamiento con tubos.

“Simplemente empiezo a cantar y si sueno mal, no me importa porque estoy haciendo lo que amo“, dice Bobby Brown en la entrevista.

“No tienes por qué ser bueno cantando. No tienes que ser bueno bailando o actuando. Si te gusta lo que haces y realmente disfrutas haciéndolo, hazlo. Nadie debería impedírtelo”, agregó.

“Sé que suena como una locura, pero una vez encuentro algo que quiero hacer, nadie me va a parar. Si no supiera cómo coser y realmente tuviera pasión por coser, está claro, me voy a poner a coser. Es lo mismo con la interpretación, así que aquí estoy“, concluyó.

