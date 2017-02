Kourtney Kardashian rechaza propuesta de matrimonio de Scott Disick

Kourtney Kardashian perdona, pero no olvida, motivo por el que habría sido tajante con la negativa a la última propuesta de matrimonio de su expareja, Scott Disick.

Según US Weekly, la celebridad habría contestado con un ‘no’ rotundo a las intenciones del padre de sus hijos de contraer matrimonio.

La propuesta, que se hizo delante de las cámaras del reality que protagoniza en la cadena E! y sin anillo, sucedió en las recientes vacaciones familiares en las playas de Guanacaste (Costa Rica).

“Scott estaba avergonzado, molesto y enojado. Kourtney ya no está con él”, dijo una fuente al medio. Fue entonces cuando el empresario invitó a una chica para estar junto a él y se produjo una enorme pelea con Kim Kardashian. “Kourtney no está contenta con Scott desde hace semanas… Ella le permitió ir a Costa Rica un par de días para que se divirtiera con los niños. Estar de fiesta con otras chicas no es exactamente el mejor comportamiento cuando eres papá”, dijo otro informador a la revista People.

El pasado miércoles, 8 de febrero, las tres hermanadas (Kim, Kourtney y Khloé) fueron captadas por las cámaras en Casa Vega durante la filmación de los nuevos episodios de Keeping Up With The Kardashian, reality donde puede que veamos la aciaga petición de mano del neoyorquino.