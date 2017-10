Kim Kardashian llora y teme ser robada durante sus vacaciones en México

- in Espectáculos

El robo de París aún afecta a la estrella de E!

Estados Unidos.- En un adelanto de Keeping Up With The Kardashians, Kim Kardashian está en México celebrando el cumpleaños de Kourtney Kardashian cuando sufre de un inesperado ataque de pánico. Kim llora y llama a su amigo Joe Francis, el dueño de la villa en la que las chicas se hospedan.

“Tengo ansiedad. ¿Estas seguro de que estamos a salvo aquí?”, dice Kim al teléfono mientras llora.

“Sí, Kim es seguro ahí, lo prometo”, le asegura Joe. “Te prometo que es seguro. Llevo a mis hijos ahí. Es seguro”.

“Desde París, es como si imaginara el peor escenario posible en mi cabeza”, admite Kim. “Estaba tan emocionada por venir a este viaje y no tenía idea de que terminaría sintiéndome así. Pero me dio esto inmediatamente después de que bajamos del avión y toda esta gente veía a 17 o 18 chicas con bolsos Chanel, esto Louis Vuitton, y simplemente lo pensé. Somos un gran target”.

“Me siento como, ‘¿Por qué vine?'”, le dice Kim a Joe.

Fuente: la.eonline