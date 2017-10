Katy Perry llega de sorpresa a una boda y baila con la novia

La cantante se presentó sin invitación en la recepción, pidió entrar, y por unos minutos fue la estrella de la fiesta.

EU-.¿Quién no soñó en tener de invitado a un famoso internacional en su fiesta? ¡Y gratis! Una situación muy particular vivió una pareja que estaba festejando su casamiento. Un momento que recordarán para toda su vida. Katy Perry se metió en un casamiento, animó el momento del baile y se la jugó con algunos pasos.

Este extraño momento se vivió en la ciudad de St. Louis, en los Estados Unidos. La popular cantante estaba en la ciudad con su gira “Witness” y conoció por casualidad a Hayley Rosenblum y Blonie Dudney, en su fiesta de bodas en el hotel Four Seasons.

#VIDEO | @katyperry at a wedding in Saint Louis a couple of days ago pic.twitter.com/QPqcu3fzPK

