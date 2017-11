Kate Winslet se robó los Hollywood Film Awards con este beso

Pura admiración entre dos estrellas.

Estados Unidos.- Además de llevarse dos de los premios más importantes de la noche, las actrices Kate Winslet y Allison Janney protagonizaron ayer domingo uno de los momentos estelares de la ceremonia de entrega de los Hollywood Film Awards al compartir un tierno y divertido beso sobre el escenario para deleite de todos los nominados y el resto de asistentes.

Todo comenzó cuando el nombre de Kate Winslet fue anunciado como el de la destinataria del premio a la mejor actriz protagonista del año, por su participación en ‘Wonder Wheel’. La oscarizada artista británica subió rápidamente a recoger el galardón y, durante su discurso de aceptación, no dudó en ensalzar a su compañera de profesión -quien saltó a la fama por su papel de C.J. Cregg en ‘El ala oeste de la Casa Blanca’- revelando abiertamente que siempre había tratado de emular su aclamada trayectoria.

Kate Winslet is honored with the Hollywood Actress Award for her role in @wonderwheelmov. 🙌 #HollywoodAwards pic.twitter.com/zmPl3il3oT

— Hollywood Awards (@hollywoodawards) 6 de noviembre de 2017